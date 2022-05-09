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خبراء “أشباح” بمجلس المستشارين
يحصلون على تعويضات ضخمة ويثيرون انشقاقات داخل الفرق البرلمانية كشفت مصادر من داخل فريق برلماني من الأغلبية بمجلس المستشارين، طلبت عدم ذكر اسمها، أن مكوناته تعيش على وقع ما أطلقت عليه مجموعة من برلمانييه بالفضيحة الكبرى. يتعلق الأمر بمستشار برلماني سابق ورئيس سابق لفريق برلماني، يتقاضى مبلغا ماليا من ميزانيةأكمل القراءة »
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