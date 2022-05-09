الرياضة
تعادل منصف بين “الراك” و”ليزمو”
تعادل الاتحاد الإسلامي الوجدي مع ضيفه الراسينغ الرياضي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين أول أمس (السبت)، بالملعب البلدي بوجدة، ضمن الدورة 27 من البطولة الوطنية القسم الثاني. وكان الراسينغ الرياضي سباقا لتسجيل الهدف الأول عبر يونس الحواصي، بعد أن سدد كرة قوية من خارج منطقة العمليات، وضعها فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا