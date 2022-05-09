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الرياضة

تعادل منصف بين “الراك” و”ليزمو”

منذ 7 دقائق
تعادل الاتحاد الإسلامي الوجدي مع ضيفه الراسينغ الرياضي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين أول أمس (السبت)، بالملعب البلدي بوجدة، ضمن الدورة 27 من البطولة الوطنية القسم الثاني. وكان الراسينغ الرياضي سباقا لتسجيل الهدف الأول عبر يونس الحواصي، بعد أن سدد كرة قوية من خارج منطقة العمليات، وضعها فيأكمل القراءة »


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