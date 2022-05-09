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الرياضة

عملية جراحية لبريجة

منذ 7 دقائق
أجرى الحبيب بريجة، لاعب مولودية وجدة لكرة القدم، عملية جراحية في الركبة بإحدى مصحات البيضاء، بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة التي جمعت فريقه بالرجاء الرياضي بمركب محمد الخامس، ضمن الدورة 21 من البطولة الوطنية. وحسب بلاغ نشره الموقع الرسمي للنادي فإن العملية الجراحية التي خضع لها بريجة أشرفأكمل القراءة »


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