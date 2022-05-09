الرياضة
شغب واحتجاجات بخنيفرة
مباراة الفريق الخنيفري وجمعية سلا توقفت 15 دقيقة اندلعت أعمال شغب خطيرة، بين مشجعي شباب أطلس خنيفرة وجمعية سلا، في مباراة الفريقين (0-0) أول أمس (السبت)، لحساب الدورة 26 من منافسات القسم الثاني. وتعرض مشجعون لإصابات، إضافة إلى بعض رجال الأمن والقوات المساعدة، ما اضطر الحكم منصف العلوي زين إلى توقيفأكمل القراءة »
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