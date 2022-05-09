اذاعة وتلفزيون
“صافي سالينا” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية، اليوم (الاثنين)، على الساعة التاسعة وخمسين دقيقة مع أحداث مسلسل “صافي سالينا” من بطولة سامية أقريو وغاني القباج. ويحكي “صافي سالينا” قصة “غزلان” التي تكتشف خيانة زوجها بعد 17 سنة من الزواج، لتصطدم بإجراءات الطلاق التي بدأت مع تفشي الجائحة. ونتيجة الوضع تضطر “غزلان” إلى بناء جدارأكمل القراءة »
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