وطنية
”بوليساريو” تلعب ورقة الكرة النسوية
تحولت مشاركة بلدية العيون للكرة النسوية في مباراة إعدادية أمام فريق مولونبيك ببروكسيل، إلى صراع سياسي بين تيار حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس البلدي بالعيون، وبعض معارضيه، ضمنهم بعض مناصري جبهة “بوليساريو”، بعد ترويج خبر “حريك” ثلاث لاعبات من الفريق ببروكسيل. وعلمت “الصباح” أن معارضي ولد الرشيد في العيون ومناصرينأكمل القراءة »
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