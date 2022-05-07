ملف الصباح
شهادات
آلة قوية وناجحة حققت الدبلوماسية المغربية انتصارات باهرة لصالح الوحدة الترابية، باعتراف الخصوم قبل الأصدقاء، وفي تطويع مواقف العديد من البلدان التي كانت، إلى عهد قريب، ممانعة في مسألة التعاطي مع وحدتنا الترابية، سيما إسبانيا. هذا التحول في موقف إسبانيا التي اعتبرت الحكم الذاتي إجراء فعالا ومعقولا، وغيرها من الدولأكمل القراءة »
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