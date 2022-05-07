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الرياضة

برشيد يصرف مستحقات لاعبيه

منذ 11 دقيقة
توصل لاعبو يوسفية برشيد بمستحقاتهما المالية التي كانت عالقة بذمة المكتب المسير، وتتعلق بالرواتب الشهرية، ومنح المباريات، في انتظار صرف الأشطر المتعلقة بالمنح السنوية. وعلمت «الصباح» أن لاعبي يوسفية برشيد توصلوا بجميع الرواتب الشهرية، ومنح أربع مباريات، ما أنعش المجموعة التي تستعد بمعنويات مرتفعة. ونجح مكتب يوسفية برشيد في إذكاءأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة
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