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الرياضة

السريع مكتمل الصفوف أمام الجيش

منذ 11 دقيقة
يستفيد سريع وادي زم، لثاني مرة هذا الموسم، من جميع عناصره، خلال المباراة التي تجمعه بالجيش الملكي، اليوم (السبت)، بملعب البشير بالمحمدية، لحساب الدورة 23 من بطولة القسم الأول. واستعد سريع وادي زم لمباراة الجيش الملكي، بخوض مباراة إعدادية، خسرها أمام رجاء بني ملال، بهدفين لصفر، إذ أشرك فيها المدربأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة
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