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السكوري: تلاعبات في التقاعد بالقطاع الخاص
كلفة الحوار 350 مليارا بالقطاع العام وخلاف وزاري حول عطلة الأب فضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ما يجري في القطاع الخاص، من تلاعب بمصير 60 في المائة من المستخدمين، الذين حرموا من معاشهم الشهري، رغم الاقتطاع من أجورهم شهريا، إذ لا يصرح بهم في الصندوقأكمل القراءة »
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