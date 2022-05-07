حوادث
تهمة الاختطاف تلاحق طلبة بالرشيدية
متورطون في احتجاز شخص وسرقته بدافع الانتقام بعد خلافه مع زميلهم انتهت عملية اختطاف واحتجاز شخص بالرشيدية، باعتقال خمسة طلبة، تبين أنهم وراء هذا الفعل الجرمي، بعد أبحاث أجرتها المصالح الأمنية، إذ تم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشفأكمل القراءة »
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