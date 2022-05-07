fbpx
حوادث

تهمة الاختطاف تلاحق طلبة بالرشيدية

منذ 11 دقيقة
متورطون في احتجاز شخص وسرقته بدافع الانتقام بعد خلافه مع زميلهم انتهت عملية اختطاف واحتجاز شخص بالرشيدية، باعتقال خمسة طلبة، تبين أنهم وراء هذا الفعل الجرمي، بعد أبحاث أجرتها المصالح الأمنية، إذ تم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشفأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 11 دقيقة
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة