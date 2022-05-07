ملف الصباح
انتصارات المغرب… “الدق والسكات”
حولته من “الحيط القصير” إلى شريك وندّ ولاعب قوي في الساحة السياسية الدولية سجل المغرب، في السنوات الأخيرة، قفزة نوعية على مستوى علاقاته الدولية. ومكنته الانتصارات الدبلوماسية التي سجلها، على مر الأزمات، من أن يحظى بمكانة هامة في أجندات الدول الكبرى، التي لم تعد تنظر إليها نظرة «الحيط القصير»، بلأكمل القراءة »
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