الأولى
“ابتزاز” وزراء بالبرلمان
يستغل بعض نواب “الأمة” المؤسسة التشريعية، لقضاء أغراض شخصية، والحصول على امتيازات، من خلال “التسول”، والضغط على وزراء ووزيرات عن طريق محاصرتهم بأسئلة شفوية من أجل جني مكاسب في مؤسسات وإدارات عمومية تحت إمرتهم. وارتفع منسوب “التسول” في ملفات وقضايا شخصية تهم مشاريع ومشاكل نواب معروفين، مباشرة بعد افتتاح الدورةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا