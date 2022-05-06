الأولى
الغناء يطيح بمسؤول أمني
أعفت المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، الأسبوع الماضي، رئيس فرقة للأبحاث تابعة لمصلحة الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا من مهامه، وألحقته بالمنطقة الأمنية لسلا الجديدة، مع إلزامه بارتداء الزي النظامي للأمن، مع جعله رهن إشارة مسؤولي المنطقة. وصفعت المديرية العامة رجل الأمن بعدما ارتكب أخطاء فادحة حينما بات يشارك فرقةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا