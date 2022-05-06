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الغناء يطيح بمسؤول أمني

منذ 20 ثانية
أعفت المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، الأسبوع الماضي، رئيس فرقة للأبحاث تابعة لمصلحة الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا من مهامه، وألحقته بالمنطقة الأمنية لسلا الجديدة، مع إلزامه بارتداء الزي النظامي للأمن، مع جعله رهن إشارة مسؤولي المنطقة. وصفعت المديرية العامة رجل الأمن بعدما ارتكب أخطاء فادحة حينما بات يشارك فرقةأكمل القراءة »


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