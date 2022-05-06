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حوادث

رجل أعمال في شبكة “البال”

منذ 13 دقيقة
A presumed jihadist is arrested by Spanish police after a search at his home in Benetusser, close to Valencia, during an anti-jihad police operation on March 22, 2017 Spanish authorities arrested three people today, two Moroccan men in the Catalan town of Roda de Ter and a Spanish man of Moroccan origin, in Benetusser, close to Valencia, suspected of exalting jihadist terrorism and "terrorist indoctrination". / AFP PHOTO / JOSE JORDAN
الشرطة الإسبانية تعرفت على 13 من ضحاياه محتجزين في مستودعات سرية قادت تحريات الشرطة الإسبانية إلى إيقاف رجل أعمال مغربي في منطقة “ألكوي” للاشتباه في انتهاكه حقوق عماله، في مستودع لإعادة تدوير الملابس في مدينة “أليكانتي كونتامينا”. وقالت الشرطة الإسبانية إن رجل الأعمال كان يجبر المهاجرين السريين على العمل ب”السخرة”،أكمل القراءة »


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منذ 13 دقيقة
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