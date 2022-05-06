حوادث
رجل أعمال في شبكة “البال”
الشرطة الإسبانية تعرفت على 13 من ضحاياه محتجزين في مستودعات سرية قادت تحريات الشرطة الإسبانية إلى إيقاف رجل أعمال مغربي في منطقة “ألكوي” للاشتباه في انتهاكه حقوق عماله، في مستودع لإعادة تدوير الملابس في مدينة “أليكانتي كونتامينا”. وقالت الشرطة الإسبانية إن رجل الأعمال كان يجبر المهاجرين السريين على العمل ب”السخرة”،أكمل القراءة »
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