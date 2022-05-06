الأولى
“أخطبوط” يلتهم ملايير التأهيل الحضري
يقوده رؤساء جماعات وأصحاب مكاتب دراسات ومقاولون وموظفون كشفت تحقيقات قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، عن «أخطبوط” منظم يضم رؤساء جماعات وأصحاب مكاتب دراسات ومقاولين وموظفين، أكلوا الملايير المخصصة لبرامج التأهيل الحضري بالباطل. ويمتد “الأخطبوط” نفسه إلى المديرية العامة للجماعات المحلية، من خلال بعض الموظفين الذين عمروا طويلا فيأكمل القراءة »
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