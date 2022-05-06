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الرياضة

وكيل حكيمي يؤكد بقاءه بباريس

منذ 3 دقائق
كشف أليخاندرو كمانو، وكيل أعمال أشرف حكيمي، لاعب المنتخب الوطني، أنه سعيد بفريقه الجديد باريس سان جيرمان، وأنه لا يفكر في المغادرة في الوقت الراهن. وأوضح كمانو في تصريح لإذاعة إسبانية، أن حكيمي وجد صعوبات في البداية منذ التحاقه بالفريق الباريسي، لكنه تمكن بعد ذلك من التأقلم مع الأجواء، وفرضأكمل القراءة »


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