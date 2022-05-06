الرياضة
وكيل حكيمي يؤكد بقاءه بباريس
كشف أليخاندرو كمانو، وكيل أعمال أشرف حكيمي، لاعب المنتخب الوطني، أنه سعيد بفريقه الجديد باريس سان جيرمان، وأنه لا يفكر في المغادرة في الوقت الراهن. وأوضح كمانو في تصريح لإذاعة إسبانية، أن حكيمي وجد صعوبات في البداية منذ التحاقه بالفريق الباريسي، لكنه تمكن بعد ذلك من التأقلم مع الأجواء، وفرضأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا