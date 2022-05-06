اذاعة وتلفزيون
“الإيسيسكو” تحتفي بالذكرى 40 لتأسيسها
أنشطة مكثفة طيلة السنة لتعزيز مجالات التربية والعلوم والثقافة احتفلت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الثلاثاء الماضي، بالذكرى 40 لتأسيسها، واعتبرتها مناسبة لتسليط الضوء على الجهود والمبادرات والأنشطة التي قامت بها المنظمة خاصة خلال هذه السنة. وعملت “الإيسيسكو”،التي تتخذ من الرباط مقرا لها، منذ تأسيسها على تعزيز العملأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا