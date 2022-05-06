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“الإيسيسكو” تحتفي بالذكرى 40 لتأسيسها

منذ 10 دقائق
أنشطة مكثفة طيلة السنة لتعزيز مجالات التربية والعلوم والثقافة احتفلت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الثلاثاء الماضي، بالذكرى 40 لتأسيسها، واعتبرتها مناسبة لتسليط الضوء على الجهود والمبادرات والأنشطة التي قامت بها المنظمة خاصة خلال هذه السنة. وعملت “الإيسيسكو”،التي تتخذ من الرباط مقرا لها، منذ تأسيسها على تعزيز العملأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق
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