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الرياضة

آسفي يطالب الوداد بـ 150 مليونا

منذ 8 دقائق
تخص ما تبقى من صفقة بنيشو والفريق العبدي يهدد بالتصعيد أفاد مصدر مطلع أن المكتب المسير لأولمبيك آسفي جدد مطالبته للوداد، بصرف 150 مليون سنتيم. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن مسؤولي الفريق العبدي تلقوا وعودا في مناسبات سابقة، بأداء ما تبقى في ذمة الوداد، من صفقة انتقال المهاجم صلاحأكمل القراءة »


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