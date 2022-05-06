الرياضة
آسفي يطالب الوداد بـ 150 مليونا
تخص ما تبقى من صفقة بنيشو والفريق العبدي يهدد بالتصعيد أفاد مصدر مطلع أن المكتب المسير لأولمبيك آسفي جدد مطالبته للوداد، بصرف 150 مليون سنتيم. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن مسؤولي الفريق العبدي تلقوا وعودا في مناسبات سابقة، بأداء ما تبقى في ذمة الوداد، من صفقة انتقال المهاجم صلاحأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا