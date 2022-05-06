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خاص

رهانات‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬المحك‭ ‬

منذ 10 دقائق
(أحمد جرفي)
مرصد‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي‭ ‬طالب‭ ‬بقانون‭ ‬إطار‭ ‬يحدد‭ ‬مهامه‭ ‬وآلياته‭ ‬ومواعيده‭ ‬والهيآت‭ ‬الموكول‭ ‬لها‭ ‬تنزيله قدم‭ ‬مرصد‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬تقريرا‭ ‬شاملا‭ ‬يرصد‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬مختلف‭ ‬مراحل‭ ‬وجولات‭ ‬الحوار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ومطالب‭ ‬مختلف‭ ‬الفرقاء‭ ‬والنتائج‭ ‬الصادرة‭ ‬عنها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬والتوصيات،‭ ‬وذلك‭ ‬استنادا‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬المعطيات‭ ‬والتصريحات‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الحكومة‭أكمل القراءة »


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