خاص
رهانات الحوار الاجتماعي على المحك
مرصد العمل الحكومي طالب بقانون إطار يحدد مهامه وآلياته ومواعيده والهيآت الموكول لها تنزيله قدم مرصد العمل الحكومي، تقريرا شاملا يرصد من خلاله مختلف مراحل وجولات الحوار الاجتماعي ومطالب مختلف الفرقاء والنتائج الصادرة عنها، بالإضافة إلى عدد من الملاحظات والتوصيات، وذلك استنادا إلى مختلف المعطيات والتصريحات الرسمية الصادرة عن الحكومةأكمل القراءة »
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