الرياضة
غيابات تؤرق بنشيخة
يحل الدفاع الجديدي ضيفا على الرجاء الرياضي، اليوم (الجمعة)، بداية من الثامنة والنصف بمركب محمد الخامس بالبيضاء، ضمن الدورة 23 من البطولة الاحترافية، في غياب أربعة من لاعبيه الأساسيين. ويغيب عن المباراة إسماعيل حامد واغادوغو وشعيب المفتول بسبب الإصابة، ومصطفى الشيشان ومحمد الجعواني، لجمعهما أربع بطائق صفراء. وتحوم شكوك كبيرةأكمل القراءة »
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