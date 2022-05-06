الرياضة
“وينرز” يحذر الجماهير
أصدر فصيل “وينرز”، المساند للوداد، بلاغا حول مباراة فريقه الجمعة الماضي أمام الجيش الملكي لحساب الجولة 22 من البطولة، انتقد فيه سلوكات بعض المشجعين، وأشاد بالفريق. وجاء في البلاغ “نسجل من جديد السلوكات المستفزة لفئة مصرة على رمي القنينات داخل أرضية الملعب، وإيذاء حاملي الكرات ورجال الوقاية المدنية وإلحاق الضررأكمل القراءة »
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