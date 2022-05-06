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الرياضة

الرجاء مهدد بفقدان نجومه

منذ 4 دقائق
الفريق يفتح باب التفاوض لتفادي الفراغ بات الرجاء الرياضي مهددا بفقدان نجومه، بسبب نهاية عقود عدد مهم من اللاعبين الرسميين، مع نهاية الموسم الرياضي الجاري. وبدأ مكتب الرجاء مفاوضاته مع لاعبي الفريق المنتهية عقودهم مع نهاية الموسم الجاري، إذ قدم عرضا لأنس الزنيتي وزكرياء الوردي وحميد أحداد، فيما يلف الغموضأكمل القراءة »


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