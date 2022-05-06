وطنية
350 مليارا تدخل حيار حرب صلاحيات
اشتكت تغييبها عن “أوراش” و”فرصة” بعد هدوء عاصفة السكوري وعمور اشتكت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تهميشها من المشاركة والتحضير لبرامج توفر فرص الشغل لآلاف الشباب، ذكورا وإناثا، بقيمة إجمالية تساوي 3.5 ملايير درهم، موزعة بين برنامج «فرصة» الذي كلف 1.25 مليار درهم، وبرنامج «أوراش» بـ 2.25 مليارأكمل القراءة »
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