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وطنية

350 مليارا تدخل حيار حرب صلاحيات

منذ 7 دقائق
اشتكت تغييبها عن “أوراش” و”فرصة” بعد هدوء عاصفة السكوري وعمور اشتكت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تهميشها من المشاركة والتحضير لبرامج توفر فرص الشغل لآلاف الشباب، ذكورا وإناثا، بقيمة إجمالية تساوي 3.5 ملايير درهم، موزعة بين برنامج «فرصة» الذي كلف 1.25 مليار درهم، وبرنامج «أوراش» بـ 2.25 مليارأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق
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