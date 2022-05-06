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تنظيم المنتدى الجهوي للتراث بالجديدة
أعلنت المديرية الجهوية للشباب والثقافة والتواصل بالجديدة عن تنظيم المنتدى الجهوي الأول للتراث بالجديدة، من 6 إلى 18 ماي الجاري، تحت شعار “من جيل إلى جيل”، في إطار البرنامج الوطني المتعلق بأنشطة “شهر التراث 2022″. ووفقا للمنظمين، فإن الاحتفالات ب”شهر التراث” في منطقة تتميز بتراثها الغني والمتنوع (قصبة بولعوان، والتازوطات،أكمل القراءة »
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