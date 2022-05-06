الصباح الفني
أحرار وعروض دور الطلبة
تقاسمت الممثلة والمخرجة لطيفة أحرار مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” مجموعة من الصور من كواليس جولتها لعرض فيلم من إخراجها بعدد من دور الطلبة بجهة سوس ماسة. وعلقت لطيفة أحرار على الصور قائلة “صديقاتي، أصدقائي، صور انطلاق العروض المتجولة للأفلام السينمائية بدور الطلبة والهواء الطلق بجهة سوس ماسة”، مضيفةأكمل القراءة »
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