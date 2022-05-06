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الصباح الفني

الريفي يوجه رسالة لعائلته

منذ 10 دقائق
وجه الفنان المغربي محمد الريفي، رسالة مؤثرة لوالدته وأشقائه، مطالبا إياهم بالصلح وإنهاء القطيعة التي بينهم. محـمد الريفي، ومن خلال شريط مصور، نشره على حسابه الخاص على “إنستغرام”، هنأ من خلاله والدته ومتابعيه بمناسبة شهر رمضان، وطلب من أشقائه السماح له برؤية والدته. وأرفق الريفي الفيديو بتعليق قال فيه: “رمضانأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق
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