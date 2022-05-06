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وطنية

حرب‭ ‬كلامية‭ ‬تسبق‭ ‬انتخابات‭ ‬خنيفرة

منذ 12 دقيقة
صالح‭ ‬أوغبال‭(‬خاص‭)‬
بنعبد‭ ‬الله‭ ‬يحذر‭ ‬من‭ ‬استعمال‭ ‬المال‭ ‬وأحزاب‭ ‬التحالف‭ ‬والحركة‭ ‬تدعم‭ ‬مرشح‭ ‬الاستقلال‭ ‬المطعون‭ ‬فيه اندلعت‭ ‬حرب‭ ‬كلامية‭ ‬بين‭ ‬مكونات‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬بدائرة‭ ‬خنيفرة،‭ ‬قبيل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجزئية،‭ ‬المزمع‭ ‬تنظيمها،‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭.‬ في‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬قرر‭ ‬حزب‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية،‭ ‬تقديم‭ ‬مرشح‭ ‬للانتخابات‭ ‬الجزئية‭ ‬المذكورة،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬صالح‭ ‬أوغبال،‭ ‬مرشح‭ ‬الاستقلال،‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭أكمل القراءة »


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