وطنية
حرب كلامية تسبق انتخابات خنيفرة
بنعبد الله يحذر من استعمال المال وأحزاب التحالف والحركة تدعم مرشح الاستقلال المطعون فيه اندلعت حرب كلامية بين مكونات المشهد السياسي بدائرة خنيفرة، قبيل الانتخابات الجزئية، المزمع تنظيمها، الخميس المقبل. في هذا السياق، قرر حزب التقدم والاشتراكية، تقديم مرشح للانتخابات الجزئية المذكورة، في مواجهة صالح أوغبال، مرشح الاستقلال، الذي سبقأكمل القراءة »
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