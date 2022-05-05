الرياضة
نفاد تذاكر الرجاء والدفاع
تحذيرات من التزوير والفريقان يسعيان لتجاوز أزمتهما الداخلية نفدت تذاكر مباراة الرجاء والدفاع الجديدي، المقررة غدا (الجمعة)، في الثامنة والنصف مساء، بملعب محمد الخامس بالبيضاء، لحساب الجولة 23 من البطولة الوطنية، في زمن قياسي. وطرحت تذاكر المباراة على الأنترنت، إذ بيعت جلها، على أن تطرح تذاكر إضافية، خلال الساعات القليلةأكمل القراءة »
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