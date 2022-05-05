اذاعة وتلفزيون
“الزطاط” على “دوزيم”
يلتقي مشاهدو القناة الثانية، اليوم (الخميس)، على الساعة التاسعة وخمسين دقيقة مع أحداث مسلسل “الزطاط” من بطولة محمد الخياري. ويجمع مسلسل “الزطاط”، ثلة من الفنانين، منهم منصور بدري وحسناء مومني وساندية تاج الدين وفاطمة الزهراء الجوهري وهاجر المصدوقي وحنان زهدي، إضافة إلى مريم الكرع وفتيحة وتيلي وزهور السليماني، إلى جانبأكمل القراءة »
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