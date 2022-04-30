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اذاعة وتلفزيون

“نتفليكس” تبث “أسياد الميتال”

منذ 4 دقائق
بثت منصة “نتفليكس” فيلم “Metal Lords” (أسياد موسيقى الميتال)، الذي كتبه “دي. بي. ويس”، المعروف بمشاركته في صناعة مسلسل “صراع العروش”. ويحكي الفيلم قصة مراهقين، هما “هانتر”، المتحمس لموسيقى “الميتال”، و”كيفين” الشاب غريب الأطوار، إذ تجمعهما صداقة متوترة، ويسعيان إلى تأسيس فرقة موسيقية، هدفها اكتساح مسابقة “صراع فرق الموسيقى”، والتحولأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق
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