اذاعة وتلفزيون
“نتفليكس” تبث “أسياد الميتال”
بثت منصة “نتفليكس” فيلم “Metal Lords” (أسياد موسيقى الميتال)، الذي كتبه “دي. بي. ويس”، المعروف بمشاركته في صناعة مسلسل “صراع العروش”. ويحكي الفيلم قصة مراهقين، هما “هانتر”، المتحمس لموسيقى “الميتال”، و”كيفين” الشاب غريب الأطوار، إذ تجمعهما صداقة متوترة، ويسعيان إلى تأسيس فرقة موسيقية، هدفها اكتساح مسابقة “صراع فرق الموسيقى”، والتحولأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا