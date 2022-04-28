الرياضة
تفقد أشغال ملعب العامرية في بني ملال
تتسارع أشغال تأهيل ملعب العامرية لكرة القدم ببني ملال، بهدف تعزيز العرض الرياضي بالمدينة، وتطوير البنيات التحتية الرياضية بالمنطقة. وقام والي جهة بني ملال خنيفرة، رفقة رئيس جماعة بني ملال، بزيارة لملعب العامرية، بغرض الوقوف على سير إنجاز أشغال إصلاحه وتأهيله، التي انطلقت نهاية مارس الماضي، بشراكة بين الجامعة الملكيةأكمل القراءة »
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