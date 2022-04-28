الصباح الفني
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اكتشاف تمثال كنعاني في غزة أعلنت وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة عن اكتشافها لتمثال كنعاني عثر عليه مواطن أثناء حرث أرضه بمنطقة الشيخ حمودة بخان يونس جنوب القطاع. وأوضح مدير عام الآثار والتراث الثقافي، جمال أبو ريدة في تصريح صحافي أن التمثال الكنعاني يعود للمعبودة الكنعانية “عناة” وهي إلهةأكمل القراءة »
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