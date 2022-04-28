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الصباح الفني

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منذ دقيقتين
اكتشاف‭ ‬تمثال‭ ‬كنعاني‭ ‬في‭ ‬غزة أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬والآثار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬اكتشافها‭ ‬لتمثال‭ ‬كنعاني‭ ‬عثر‭ ‬عليه‭ ‬مواطن‭ ‬أثناء‭ ‬حرث‭ ‬أرضه‭ ‬بمنطقة‭ ‬الشيخ‭ ‬حمودة‭ ‬بخان‭ ‬يونس‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭.‬ وأوضح‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الآثار‭ ‬والتراث‭ ‬الثقافي،‭ ‬جمال‭ ‬أبو‭ ‬ريدة‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحافي‭ ‬أن‭ ‬التمثال‭ ‬الكنعاني‭ ‬يعود‭ ‬للمعبودة‭ ‬الكنعانية‭ “‬عناة‭” ‬وهي‭ ‬إلهة‭أكمل القراءة »


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