اذاعة وتلفزيون
“الزطاط” على “دوزيم”
سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الخميس)، على موعد مع حلقة جديدة من المسلسل التلفزيوني “الزطاط” للمخرج علي الطاهري. ويجمع مسلسل “الزطاط”، ثلة من الفنانين، منهم محمد الخياري ومنصور بدري وحسناء مومني وساندية تاج الدين وفاطمة الزهراء الجوهري وهاجر المصدوقي وحنان زهدي، إضافة إلى مريم الكرع وفتيحة وتيلي وزهور السليماني،أكمل القراءة »
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