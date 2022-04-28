اذاعة وتلفزيون
حرب بين الفد وبولان
دخل حسن الفد في حرب كلامية مع المخرج أحمد بولان، شهد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تفاصيلها. ونشر الفد على صفحته على “فيسبوك”، رسالة هاجم فيها بولان بطريقة “ساخرة”، ردا على تعليق كتبه المخرج وعبر فيه عن رأيه في سلسلة “التي را التي”، إذ كتب مخاطبا المخرج عبد السلام الكلاعي، “لماذاأكمل القراءة »
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