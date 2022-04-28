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حوادث

حجز 26 طنا من الأغدية الفاسدة بمكناس

منذ دقيقة واحدة
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، الاثنين الماضي، من ضبط ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 32 و52 سنة، من بينهم خمس نساء ومسير شركة وسائق وحارس مستودع، للاشتباه في تورطهم في إعداد وترويج مواد غذائية فاسدة وتخزين منتوجات استهلاكية في ظروف من شأنهاأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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