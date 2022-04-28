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“ليلة 27″… طقوس “تيبيخا”
تزدهر فيها تجارة “مخ الضبع” و”موسطاش سراق الزيت” ويتحرر فيها الجن من عقاله حسب المعتقدات إذا كان الإسلام يعتبر ليلة القدر خيرا من ألف شهر، لأن الملائكة تنزل فيها من السماء لتشارك المسلمين صلاتهم وعبادتهم، فإن البعض، ممن يؤمن بطقوس السحر والشعوذة إيمانا لا ريب فيه، يرى فيها ليلة “مقدسة”،أكمل القراءة »
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