fbpx
اذاعة وتلفزيون

مشاهير

منذ 5 دقائق
كرارة ينتهي من “العائدون” انتهى النجم أمير كرارة من تصوير آخر مشاهد مسلسله “العائدون”، ونشر على صفحته الخاصة بموقع التواصل “فيسبوك”، صورة تجمع كل صناع العمل، كما وجه لهم الشكر. ومسلسل “العائدون” يعرض حصريا على قناة “دي مي سي” ومنصة “وتش إيت” وبطولة أمينة خليل، ومحمود عبد المغني، ومحمد الأحمد،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة