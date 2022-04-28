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كرارة ينتهي من “العائدون” انتهى النجم أمير كرارة من تصوير آخر مشاهد مسلسله “العائدون”، ونشر على صفحته الخاصة بموقع التواصل “فيسبوك”، صورة تجمع كل صناع العمل، كما وجه لهم الشكر. ومسلسل “العائدون” يعرض حصريا على قناة “دي مي سي” ومنصة “وتش إيت” وبطولة أمينة خليل، ومحمود عبد المغني، ومحمد الأحمد،أكمل القراءة »
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