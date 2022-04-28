الصباح الفني
قرنفل يوقع “في انتظار العنوان” بالجديدة
الرواية ترصد وقائع وأحداثا تاريخية في فاس الستينات احتضنت مكتبة باريز لقاءً ثقافيا، خُصِص لتقديم وتوقيع رواية “في انتظار العنوان” للأستاذ والكاتب حسن قرنفل، الصادرة في طبعتها الأولى لسنة 2021، عن دار النشر “دار الأمان” بالمغرب. وأطر اللقاء الكاتب والناقد نور الدين صدوق والأستاذ الجامعي والكاتب حسن مسكين، الذي اعتبرأكمل القراءة »
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