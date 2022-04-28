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الصباح الفني

قرنفل‭ ‬يوقع‭ “‬في‭ ‬انتظار‭ ‬العنوان‭” ‬بالجديدة

منذ دقيقتين
جانب من اللقاء (خاص)
الرواية‭ ‬ترصد‭ ‬وقائع‭ ‬وأحداثا‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬فاس‭ ‬الستينات احتضنت‭ ‬مكتبة‭ ‬باريز‭ ‬لقاءً‭ ‬ثقافيا،‭ ‬خُصِص‭ ‬لتقديم‭ ‬وتوقيع‭ ‬رواية‭ “‬في‭ ‬انتظار‭ ‬العنوان‭” ‬للأستاذ‭ ‬والكاتب‭ ‬حسن‭ ‬قرنفل،‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬طبعتها‭ ‬الأولى‭ ‬لسنة‭ ‬2021،‭ ‬عن‭ ‬دار‭ ‬النشر‭ “‬دار‭ ‬الأمان‭” ‬بالمغرب‭.‬ وأطر‭ ‬اللقاء‭ ‬الكاتب‭ ‬والناقد‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬صدوق‭ ‬والأستاذ‭ ‬الجامعي‭ ‬والكاتب‭ ‬حسن‭ ‬مسكين،‭ ‬الذي‭ ‬اعتبر‭أكمل القراءة »


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