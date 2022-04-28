fbpx
وطنية

إشكالات‭ ‬مقترح‭ ‬قانون‭ ‬مجلس‭ ‬الجالية‭ ‬

منذ 3 دقائق
دستور‭ ‬2011‭ ‬أنصف‭ ‬الجالية‭ ‬والحكومات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬لم‭ ‬تتقدم‭ ‬بمشروع‭ ‬قانون‭ ‬إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬المجلس‭ ‬ الشرقاوي السموني * بقلم‭: ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬الشرقاوي‭ ‬السموني‭ ‬ في‭ ‬سنة‭ ‬2007،‭ ‬قرر‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬إحداث‭ ‬مجلس‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬بالخارج،‭ ‬بمقتضى‭ ‬الظهير‭ ‬الشريف‭ ‬رقم‭ ‬208‭.‬07‭.‬1‮ ‬‭ ‬صادر‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬ذي‭ ‬الحجة‭ ‬1428‭) ‬21‭ ‬دجنبر‭ ‬2007‭.أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة