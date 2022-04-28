وطنية
إشكالات مقترح قانون مجلس الجالية
دستور 2011 أنصف الجالية والحكومات المتعاقبة لم تتقدم بمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الشرقاوي السموني * بقلم: الدكتور خالد الشرقاوي السموني في سنة 2007، قرر جلالة الملك محمد السادس إحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج، بمقتضى الظهير الشريف رقم 208.07.1 صادر في 10 ذي الحجة 1428) 21 دجنبر 2007.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا