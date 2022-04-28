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الرياضة

الوداد يواصل انتصاراته ويغرق آسفي

منذ 5 دقائق
احتجاجات على الحكم والفلكي اتهمه بمساعدة الضيوف لتحقيق الفوز انتهت مباراة الوداد وأولمبيك آسفي (1-0) أول أمس (الثلاثاء) بملعب المسيرة الخضراء بآسفي، باحتجاجات قوية من قبل لاعبي ومرافقي الفريق المحلي على بعض قرارات الحكم حمزة الفارق. واحتج المحليون على عدم احتساب ضربتي جزاء لفائدتهم، كما أكدوا أن الحكم لم يطبقأكمل القراءة »


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