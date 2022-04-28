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آيت: تخوفت من “رحمة”
قالت إنها بحثت عن الشخصية على أرض الواقع لتجسدها بالشكل المطلوب تتيح أعمال رمضانية، بالنسبة إلى بعض الوجوه الشابة، الفرصة للظهور وتسليط الأضواء عليها، بفضل أدوار وشخصيات غالبا ما تشد انتباه المشاهد المغربي. ومن بين الأسماء التي أثارت انتباه بعض المشاهدين، نادية آيت، والتي أطلت على جمهورها هذه السنة، منأكمل القراءة »
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