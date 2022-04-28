الرياضة
دوري طنجة يخطف الأضواء
بنموسى والوالي حضرا حفل توزيع الجوائز أشرف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على الحفل الختامي وتوزيع الجوائز على المتوجين بدوري رمضان للرياضات الجماعية الذي نظمته المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بطنجة أصيلة، ودارت أطواره بالقاعة المغطاة، الزياتن بطنجة. وحضر والي جهة طنجة تطوان الحسيمةأكمل القراءة »
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