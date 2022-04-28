الرياضة
منصب آخر للقجع بالاتحاد العربي
اختير في لجنة العلاقات الدولية والفيلالي عضوا في تنظيم البطولات اختير فوزي لقجع، رئيس الجامعة، عضوا في لجنة العلاقات الدولية، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، للتجارب، التي راكمها، وهو مسؤول في العديد من الهيآت القارية والدولية. وسيتولى لقجع المنصب الجديد، بعدما شغل عضوية اللجنة التنفيذية بالاتحاد نفسه منذ يونيو الماضي،أكمل القراءة »
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