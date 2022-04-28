الرياضة
يد خريبكة إلى “بلاي أوف”
تأهل أولمبيك خريبكة لكرة اليد إلى مباريات «بلاي أوف»، من أجل الصعود إلى القسم الممتاز، بعد تألقه خلال منافسات المجموعة الرابعة من بطولة القسم الوطني الأول. واحتل أولمبيك خريبكة لكرة اليد، الرتبة الأولى في المجموعة الرابعة، مناصفة مع الرجاء الرياضي، ب 36 نقطة، جمعها من 11 انتصارا، وتعادل واحد، ومنيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا