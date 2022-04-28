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الرياضة

يد خريبكة إلى “بلاي أوف”

منذ 5 دقائق
تأهل أولمبيك خريبكة لكرة اليد إلى مباريات «بلاي أوف»، من أجل الصعود إلى القسم الممتاز، بعد تألقه خلال منافسات المجموعة الرابعة من بطولة القسم الوطني الأول. واحتل أولمبيك خريبكة لكرة اليد، الرتبة الأولى في المجموعة الرابعة، مناصفة مع الرجاء الرياضي، ب 36 نقطة، جمعها من 11 انتصارا، وتعادل واحد، ومنيأكمل القراءة »


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