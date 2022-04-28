الرياضة
برشيد يمهد للانفصال عن فتحي
أزماني يقود الفريق في انتظار الحسم في مصير المدرب علمت «الصباح»، أن يوسفية برشيد أصبح قريبا من الانفصال عن مدربه المصري محمد فتحي، بعد تراجع الفريق في الدورات الأخيرة، واندحاره نحو مؤخرة الترتيب في بطولة القسم الأول. ولم يستسغ يوسفية برشيد الهزيمة الأخيرة بالميدان، أمام حسنية أكادير، بهدف لصفر، إذأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا