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الرياضة

برشيد يمهد للانفصال عن فتحي

منذ 5 دقائق
أزماني يقود الفريق في انتظار الحسم في مصير المدرب علمت «الصباح»، أن يوسفية برشيد أصبح قريبا من الانفصال عن مدربه المصري محمد فتحي، بعد تراجع الفريق في الدورات الأخيرة، واندحاره نحو مؤخرة الترتيب في بطولة القسم الأول. ولم يستسغ يوسفية برشيد الهزيمة الأخيرة بالميدان، أمام حسنية أكادير، بهدف لصفر، إذأكمل القراءة »


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