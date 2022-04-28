الرياضة
المنتخب النسوي في المجموعة الأولى
«كاف» تكشف تفاصيل قرعة نهائيات كأس إفريقيا بالمغرب كشفت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم تفاصيل قرعة نهائيات كأس إفريقيا للمنتخبات النسوية، المقرر إجراؤها في الفترة بين 2 و23 يوليوز المقبل بالمغرب، بمشاركة 12 منتخبا إفريقيا. ووضعت القرعة، المقرر سحبها، غدا (الجمعة) بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم بالرباط، انطلاقا من الثامنةأكمل القراءة »
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