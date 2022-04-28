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الرياضة

الزياتي يعود إلى رئاسة المحمدية

منذ 5 دقائق
50 منخرطا حضروا الجمع وأيت منة يشرف على الشركة عاد مصطفى الزياتي إلى رئاسة شباب المحمدية، بعد انتخابه في الجمع العام الذي عقده الفريق، أول أمس (الثلاثاء)، بأحد فنادق المدينة. وحضر الجمع العام 50 منخرطا من أصل 70، وشهد انتخاب لائحة مصطفى الزياتي، الذي ترأس الفريق في مواسم سابقة، وحققأكمل القراءة »


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