وطنية
شبيبة التجمع تتهم “بيجيدي” بالتشويش
أخنوش يدعو إلى مواكبة واحتضان عمل المنتخبين التجمعيين الشباب جدد عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ثقته في الكفاءات والطاقات الشابة التي تزخر بها الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، داعيا إلى مواكبة واحتضان المنتخبين التجمعيين الشباب، الذين يقدر عددهم بـ 3000 من المنتخبين الشباب في مختلف مواقع المسؤولية. وأكد أخنوش، الذيأكمل القراءة »
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