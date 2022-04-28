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الرياضة

الأخوان مايي يتوجان بالدوري المجري

منذ 3 دقائق
اللاعبان المغربيان ضمنا المشاركة في عصبة الأبطال توج الأخوان ريان مايي وسامي مايي بلقب الدوري المجري، رفقة فريقهما فيرينكفاروس، بعد فوزه في المباراة، التي جمعته بأويبست بهدفين لواحد، لحساب الجولة 29 الاثنين الماضي. ورفع الفريق المجري رصيده إلى 62 نقطة، متقدما على صاحب الرتبة الثانية بـ 13 نقطة، ويتعلق الأمرأكمل القراءة »


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